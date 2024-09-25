Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия бомбардировки центра Краматорска. Фото: ОГП

Прокуратура показала последствия бомбардировки центра Краматорска (ФОТО)

25 сен 2024, 20:20
999

Російська авіація вдень 25 вересня бомбила Краматорськ.


.

Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Наразі відомо про двох загиблих та 19 поранених. Пошуково-рятувальна операція триває, бо під завалами ймовірно можуть перебувати люди. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Раніше глава Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко заявляв про 21 постраждалого.

В Офісі генерального прокурора поінформували, що близько 15.40 російська авіація скинула ФАБ-250 з УМПК по центральній частині міста. Противник цілив в цивільну інфраструктуру.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф, — йдеться в повідомленні.

Наслідки бомбардування центру Краматорська. Фото: ОГП

Наслідки бомбардування центру Краматорська. Фото: ОГП

Наслідки бомбардування центру Краматорська. Фото: ОГП

Наслідки бомбардування центру Краматорська. Фото: ОГП

Нагадаємо, сьогодні армія російської федерації завдала ударів по Краматорську. Окупанти поцілили в центр міста. Були пошкоджені дві багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров