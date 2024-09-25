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Ракурс
HIMARS поразил командный пункт россиян. Скриншот с видео

HIMARS поразил командный пункт россиян на оккупированном Запорожье (ВИДЕО)

25 сен 2024, 22:21
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Командний пункт противника на Запоріжжі уразила російська армія.


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На ворожу ціль українських артилеристів навів безпілотний розвідувальний комплекс Shark 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Били по ворогу з реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS. Відповідне відео оприлюднив фонд «Повернись Живим».

Крім командного пункту під удар потрапили й місця проживання російських солдатів.

На думку OSINT-дослідника EjShahid, об'єкт противника знаходився у селищі Новогорівка, яке знаходиться за 20 км від лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, днями співробітники СБУ провели операцію зі знищення російського ЗРК «Бук-М3», а також навели реактивну систему HIMARS на ангар, де знаходилася російська РСЗВ на базі МТЛБ.

Источник: Ракурс


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