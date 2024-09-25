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HIMARS поразил командный пункт россиян. Скриншот с видео
HIMARS поразил командный пункт россиян на оккупированном Запорожье (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199652-himars-porazil-komandnyy-punkt-rossiyan-na-okkupirovannom-zaporoje-video.htmlРакурс
Командний пункт противника на Запоріжжі уразила російська армія.
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На ворожу ціль українських артилеристів навів безпілотний розвідувальний комплекс Shark 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Били по ворогу з реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS. Відповідне відео оприлюднив фонд «Повернись Живим».
Крім командного пункту під удар потрапили й місця проживання російських солдатів.
На думку OSINT-дослідника EjShahid, об'єкт противника знаходився у селищі Новогорівка, яке знаходиться за 20 км від лінії бойового зіткнення.
Нагадаємо, днями співробітники СБУ провели операцію зі знищення російського ЗРК «Бук-М3», а також навели реактивну систему HIMARS на ангар, де знаходилася російська РСЗВ на базі МТЛБ.
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