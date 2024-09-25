Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
HIMARS уразив командний пункт росіян. Скріншот з відео

HIMARS уразив командний пункт росіян на окупованому Запоріжжі (ВІДЕО)

25 вер 2024, 22:21
999

Командний пункт противника на Запоріжжі уразила російська армія.


.

На ворожу ціль українських артилеристів навів безпілотний розвідувальний комплекс Shark 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Били по ворогу з реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS. Відповідне відео оприлюднив фонд «Повернись Живим».

Крім командного пункту під удар потрапили й місця проживання російських солдатів.

На думку OSINT-дослідника EjShahid, об'єкт противника знаходився у селищі Новогорівка, яке знаходиться за 20 км від лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, днями співробітники СБУ провели операцію зі знищення російського ЗРК «Бук-М3», а також навели реактивну систему HIMARS на ангар, де знаходилася російська РСЗВ на базі МТЛБ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів