НАБУ обнародовало материалы «прослушки» по делу заместителя прокурора Запорожской области, которую ВАКС отправил в СИЗО

https://racurs.ua/n199658-nabu-obnarodovalo-materialy-proslushki-po-delu-zamestitelya-prokurora-zaporojskoy-oblasti.html

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Вищий антикорупційний суд узяв під варту заступницю прокурора Запорізької області Наталю Максименко. Альтернатива — 8 млн грн застави.

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Таке рішення увечері 25 вересня ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак.

НАБУ оприлюднило деякі матеріали прослушки у справі.

За версією слідства, Максименко вимагала і отримала $40 тисяч неправомірної вигоди за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.