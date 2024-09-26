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Ракурс
Заступницю прокурора Запорізької області відправили в СІЗО

НАБУ оприлюднило матеріали «прослушки» у справі заступницю прокурора Запорізької області, яку ВАКС відправив у СІЗО

26 вер 2024, 09:45
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Вищий антикорупційний суд узяв під варту заступницю прокурора Запорізької області Наталю Максименко. Альтернатива — 8 млн грн застави.


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Таке рішення увечері 25 вересня ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак.

НАБУ оприлюднило деякі матеріали прослушки у справі.

За версією слідства, Максименко вимагала і отримала $40 тисяч неправомірної вигоди за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Джерело: Ракурс


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