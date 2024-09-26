Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне запустили «кинжалы» - почему звуки взрывов слышали по всей Украине

Россияне запустили «кинжалы» — почему звуки взрывов слышали по всей Украине

26 сен 2024, 10:54
999

Уранці 26 вересня росіяни запустили з літаків МіГ31-К ракети «Кинджал». Через певний час звуки вибухів чули у кількох регіонах України: Старокостянтинові, Києві.


.

Утім, столична влада офіційно повідомила, що прильотів чи роботи ППО довкола Києва не було.

Паблік monitor пояснив, що звуки вибухів, які ви чули у різних областях, які співпадали з траєкторією ракет Кинджал це звуки подолання звукового бар'єру.

Ракета летить на майже гіперзвуковій швидкості на фінальній стадії, відповідно вздовж її руху, а це зазвичай Чернігівська, Київська, Житомирська, Вінницька та Хмельницька області — чутно гучні звуки.

Не виключаються також додаткові звуки від спроб перехопити цілі в окремих регіонах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров