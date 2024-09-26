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Ракурс
Росіяни запустили "кинджали" - чому звуки вибухів чули по всій Україні

Росіяни запустили «кинджали» — чому звуки вибухів чули по всій Україні

26 вер 2024, 10:54
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Уранці 26 вересня росіяни запустили з літаків МіГ31-К ракети «Кинджал». Через певний час звуки вибухів чули у кількох регіонах України: Старокостянтинові, Києві.


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Утім, столична влада офіційно повідомила, що прильотів чи роботи ППО довкола Києва не було.

Паблік monitor пояснив, що звуки вибухів, які ви чули у різних областях, які співпадали з траєкторією ракет Кинджал це звуки подолання звукового бар'єру.

Ракета летить на майже гіперзвуковій швидкості на фінальній стадії, відповідно вздовж її руху, а це зазвичай Чернігівська, Київська, Житомирська, Вінницька та Хмельницька області — чутно гучні звуки.

Не виключаються також додаткові звуки від спроб перехопити цілі в окремих регіонах.

Джерело: Ракурс


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