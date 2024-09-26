Ракурсhttps://racurs.ua/
В центре Сум упал ФАБ-500, который не сдетонировал
В центре Сум упал ФАБ-500, который не сдетонировал (ФОТО)https://racurs.ua/n199662-v-centre-sum-upal-fab-500-kotoryy-ne-sdetoniroval-foto.htmlРакурс
У Сумах вранці 26 вересня біля автомобільного моста Івана Харитоненка виявлено ворожу керовану керовану авіаційну бомбу ФАБ — 500, яка не здетонувала при падінні.
.
У Сумській ОВА написали, що на місці працюють вибухотехніки і всі необхідні служби.
Рух автотранспорту, та пішоходів по мосту, у напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекритий, — йдеться у повідомленні.
Вночі у Сумській області сили ППО збили 13 БПЛА.
Загрузка...