У центрі Сум впав ФАБ-500, який не здетонував

https://racurs.ua/ua/n199662-u-centri-sum-vpav-fab-500-yakyy-ne-zdetonuvav-foto.html

Ракурс

У Сумах вранці 26 вересня біля автомобільного моста Івана Харитоненка виявлено ворожу керовану керовану авіаційну бомбу ФАБ — 500, яка не здетонувала при падінні.

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У Сумській ОВА написали, що на місці працюють вибухотехніки і всі необхідні служби.

Рух автотранспорту, та пішоходів по мосту, у напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекритий, — йдеться у повідомленні.

Вночі у Сумській області сили ППО збили 13 БПЛА.