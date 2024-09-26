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Ракурс
У центрі Сум впав ФАБ-500, який не здетонував

У центрі Сум впав ФАБ-500, який не здетонував (ФОТО)

26 вер 2024, 11:54
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У Сумах вранці 26 вересня біля автомобільного моста Івана Харитоненка виявлено ворожу керовану керовану авіаційну бомбу ФАБ — 500, яка не здетонувала при падінні.


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У Сумській ОВА написали, що на місці працюють вибухотехніки і всі необхідні служби.

Рух автотранспорту, та пішоходів по мосту, у напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекритий, — йдеться у повідомленні.

Вночі у Сумській області сили ППО збили 13 БПЛА.

Джерело: Ракурс


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