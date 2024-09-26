Авиационный эксперт раскрыл особенность авиабомб JSOW. Фото:

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Далекобійні авіаційні бомби Joint Standoff Weapon (JSOW) отримає Україна від США.

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Ці крилаті авіабомби, які мають вагу до 500 кг, потрібно скидати з великої висоти і тоді вони здатні летіти на відстань 130 км. Бомба не має власного двигуна і вона лише зовні схожа на ракету. Про це експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів в ефірі Rаdіо NV.

За словами фахівця, ці авіабомби мають дві вади. Першою є те, що їх потрібно скидати з великої висоти, але Повітряні сили ЗСУ цього не можуть робити.

Ми можемо скидати лише з малої висоти. Відповідно, якщо з великої висоти її дальність 130 км, то з малої висоти — приблизно 20 км. Звідси питання: «Для чого нам бомби, які летять на 20 км?», — розповів Романенко.

Другою вадою JSOW є її велика вартість — одна одиниця коштує до півмільйона доларів.

Нагадаємо, 26 вересня Білий дім анонсував передачу Україні крилатих авіабомб Joint Standoff Weapon (JSOW). Президент США Джозеф Байден заявив, що ухвалив це рішення, аби «посилити можливості України для завдання далекобійних ударів».

Джерело: Rаdіо NV