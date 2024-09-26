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ВСУ уничтожили российский ЗРК С-400. Фото: «Милитарный»
ВСУ испепелили российский ЗРК С-400 на Курщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199689-vsu-ispepelili-rossiyskiy-zrk-s-400-na-kurschine-video.htmlРакурс
Українські військові сполювали «журну» ціль у Курській області рф.
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Бійці Сил безпілотних систем допомогли виявити та знищити російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Ворожу систему ППО під час бойового вильоту на Курському напрямку знайшли оператори аеророзвідки 413 ОББС «Рейд». Про це Сили безпілотних систем 26 вересня повідомили у Telegram.
Оператори БпЛА оперативно передали цю інформацію й координати групі вогневого ураження. І вже незабаром українська реактивна артилерія спопелила ЗРК окупантів.
Зазначається, що ворожа техніка була знищена завдяки спільній роботі 413-ї ОББС «Рейд» та загону БПС «Джміль» 78 ОДШП.
Нагадаємо, військовослужбовці 25-ї повітряно-десантної бригади Збройних сил України за допомогою наземного робота Ratel S ліквідували понад 10 російських військових у тунелі біля Новогродівки в Донецькій області.
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