Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Український робот Ratel S підірвав окупантів. Фото: Newsweek

Український робот Ratel S підірвав окупантів на Донбасі (ВІДЕО)

26 вер 2024, 21:25
999

ЗСУ активно використовують роботів для ведення боїв проти загарбників з росії.


.

Зокрема, біля Новогродівки військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади за допомогою роботизованої платформи Ratel S знищили підземний перехід з особовим складом ворога. У тунелі було понад 10 окупантів. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, це не вперше робот Ratel S від учасників Brave1 ліквідовує ворогів, бо вже понад рік успішно працює на фронті.

Завжди приємно спостерігати, як українські розробки допомагають знищувати все російське, — наголосив Федоров.

Нагадаємо, військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео штурму позицій ворога з використанням сучасних технологій, а саме — наземного роботизованого комплекса. Український робот отримав декілька влучань РПГ та FPV-дрона, але вистояв, виконав завдання і повернувся на відновлення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів