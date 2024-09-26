Украинский робот Ratel S взорвал оккупантов. Фото: Newsweek

https://racurs.ua/n199686-ukrainskiy-robot-ratel-s-vzorval-okkupantov-na-donbasse-video.html

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ЗСУ активно використовують роботів для ведення боїв проти загарбників з росії.

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Зокрема, біля Новогродівки військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади за допомогою роботизованої платформи Ratel S знищили підземний перехід з особовим складом ворога. У тунелі було понад 10 окупантів. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, це не вперше робот Ratel S від учасників Brave1 ліквідовує ворогів, бо вже понад рік успішно працює на фронті.

Завжди приємно спостерігати, як українські розробки допомагають знищувати все російське, — наголосив Федоров.

Нагадаємо, військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео штурму позицій ворога з використанням сучасних технологій, а саме — наземного роботизованого комплекса. Український робот отримав декілька влучань РПГ та FPV-дрона, але вистояв, виконав завдання і повернувся на відновлення.