Министр обороны США Ллойд Остин. Фото:

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США передадуть Україні озброєння вартістю 2,4 млрд дол.

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Цей пакет військової допомоги дозволить надати Україні додаткову протиповітряну оборону, безпілотники та боєприпаси класу «повітря-земля», а також зміцнить оборонну промислову базу України. Про це повідомили в прес-службах Пентагону та Білого дому.

Зазначається, що озброєння передадуть Україні в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI). Таким чином цю зброю закуповуватимуть у виробників, а не видаватимуть із запасів Пентагону.

Що увійшло до нового пакету допомоги на 2,4 млрд дол.:

боєприпаси та підтримка для українських систем ППО;

боєприпаси класу «повітря-земля»;

безпілотники та компоненти для підтримки українського виробництва безпілотників;

обладнання для боротьби із безпілотниками;

безпілотні надводні судна;

обладнання захищеного зв’язку;

обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Наголошується, що це 21-й пакет у рамках ініціативи USAI для України від США.

Крім того, президент США Джо Байден видав указ про виділення 5,55 млрд дол. на допомогу Україні з американських запасів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати виділили для України нову військову допомогу на суму 7,9 млрд дол. До пакету допомоги увійдуть, зокрема, додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, БпЛА, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря — земля».