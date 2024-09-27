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В Украине 28 сентября не планируют отключать электроэнергию

Отключения электроэнергии 28 сентября не прогнозируются — Укрэнерго

27 сен 2024, 19:22
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В Україні завтра, 28 вересня, не планують застосовувати графіки обмежень споживання електроенергії.


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Про це сьогодні, 27 вересня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Завтра, у СУБОТУ, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначили у компанії.

Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами у денні години — з 10.00 до 16.00.

В «Укренерго» зазначають, що вчора, 26 вересня, добовий максимум споживання електроенергії був зафіксований увечері — він був на тому ж рівні, що й у середу, 25 вересня.

Источник: Ракурс


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