Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні 28 вересня не планують відключати електроенергію
Відключення електроенергії 28 вересня не прогнозуються — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n199712-vidkluchennya-elektroenergiyi-28-veresnya-ne-prognozuutsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 28 вересня, не планують застосовувати графіки обмежень споживання електроенергії.
.
Про це сьогодні, 27 вересня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Завтра, у СУБОТУ, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначили у компанії.
Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами у денні години — з 10.00 до 16.00.
В «Укренерго» зазначають, що вчора, 26 вересня, добовий максимум споживання електроенергії був зафіксований увечері — він був на тому ж рівні, що й у середу, 25 вересня.