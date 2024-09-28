В Сумах выросло количество жертв российского удара по медучреждению

Последствия российского авиаудара по Сумам, фото: Сумская областная прокуратура

https://racurs.ua/n199726-v-sumah-vyroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-udara-po-meduchrejdeniu.html

Ракурс

У Сумах до семи зросла кількість жертв російського удару «Шахедом» по медзакладу.

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Також наразі вже відомо про 12 тяжкопоранених. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Внаслідок російських ударів також є руйнування, на базі 21-ї школи розгортається штаб з ліквідації наслідків.

Мешканці, чиє майно постраждало чи пошкоджено внаслідок ворожої атаки, можуть звертатися в цей штаб. Також там рідні постраждалих сумчан можуть отримати інформацію про стан своїх близьких та дізнатись про переміщення їх в інші лікувальні заклади. Телефон Штабу з ліквідації наслідків: (066) 543 76 77, — додали в ОВА.

Прес-служба МОЗ повідомляє, що серед важкопоранених — двоє медпрацівників: лікар та медсестра, які перебували в приймальному відділенні. Їх зараз оперують.

Зруйновано приймальне відділення лікарні, частково зруйновані один із поверхів і дах будівлі, — зазначили у відомстві.

Сумська обласна прокуратура на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що удари по медзакладу завдавалися близько 07.35 та 08.25. На момент вибухів у лікарні перебували 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).