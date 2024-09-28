Последствия российского авиаудара по Сумам, фото: Сумская областная прокуратура

https://racurs.ua/n199728-sumy-utrom-28-sentyabrya-atakovali-tri-shaheda-vozdushnye-sily.html

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Російські загарбники сьогодні, 28 вересня, вранці завдали повторного удару безпілотниками типу «Шахед» по обласному центру Сумщини.

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У цій атаці були задіяні три ворожі безпілотники, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

За попередніми даними, після нічних ворожих атак, обласний центр атакували ще три ворожі ударні БпЛА, два — влучили у лікарню. На жаль, є загиблі та постраждалі, — зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, внаслідок російських авіаударів по лікарні у Сумах загинули щонайменше семеро людей, ще 12 тяжкопоранені.