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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Сумам, фото: Сумская областная прокуратура

Сумы утром 28 сентября атаковали три «Шахеда» — Воздушные силы

28 сен 2024, 11:57
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Російські загарбники сьогодні, 28 вересня, вранці завдали повторного удару безпілотниками типу «Шахед» по обласному центру Сумщини.


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У цій атаці були задіяні три ворожі безпілотники, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

За попередніми даними, після нічних ворожих атак, обласний центр атакували ще три ворожі ударні БпЛА, два — влучили у лікарню. На жаль, є загиблі та постраждалі, — зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, внаслідок російських авіаударів по лікарні у Сумах загинули щонайменше семеро людей, ще 12 тяжкопоранені.

Источник: Ракурс


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