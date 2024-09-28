В Кривом Роге под завалами нашли тело четвертого погибшего

Последствия российского удара по Кривому Рогу, фото: Днепропетровская областная прокуратура

https://racurs.ua/n199729-v-krivom-roge-pod-zavalami-nashli-telo-chetvertogo-pogibshego.html

Ракурс

У Кривому Розі під завалами ураженої російським ракетним ударом адмінбудівлі виявили тіло чоловіка.

.

Таким чином, жертвами ракетного удару, завданого рашистами 27 вересня, стали четверо людей. Про це сьогодні, 28 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

російська атака забрала життя чотирьох людей, — наголосив Лисак. — Щирі співчуття тим, хто втратив близьких.

Раніше сьогодні очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що під завалами будівлі поліції міг бути один із працівників.

Нагадаємо, російський ракетний удар 27 вересня зруйнував поліцейський відділок у Кривому Розі.