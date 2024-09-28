Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Сумам, фото: ГСЧС.
В Сумах завершили спасательно-поисковые работы — ГСЧС (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199734-v-sumah-zavershili-spasatelno-poiskovye-raboty-gschs-video.htmlРакурс
У Сумах завершили рятувально-пошукові роботи на місці завданого сьогодні, 28 вересня, вранці удару «шахедами».
.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Ворог сьогодні завдав кілька ударів «шахедами»:
- спочатку в результаті атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали будівлі медичних закладів, виникло декілька осередків горіння. Співробітники ДСНС евакуювали людей в безпечне місце та проводили гасіння, коли надійшла інформація про загрозу повторного удару;
- цього разу, вороже влучання було поряд з епіцентром події між двома п’ятиповерховими житловими будинками. Співробітники ДСНС встигли відійти. Згодом з пошкоджених житлових будинків евакуювали мешканців та ліквідували осередки горіння.
На місце удару залучалась спеціальна техніка для проведення висотних робіт.
За попередньою інформацією, внаслідок російських ударів загалом загинули восьмеро людей, ще 11 було травмовано.
Рятувально-пошукові роботи завершено. Вдалось евакуювати 122 людини. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, — зазначили у відомстві.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...