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Наслідки російського авіаудару по Сумах, фото: ДСНС
У Сумах завершили рятувально-пошукові роботи — ДСНС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199734-u-sumah-zavershyly-ryatuvalno-poshukovi-roboty-dsns-video.htmlРакурс
У Сумах завершили рятувально-пошукові роботи на місці завданого сьогодні, 28 вересня, вранці удару «шахедами».
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Ворог сьогодні завдав кілька ударів «шахедами»:
- спочатку в результаті атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали будівлі медичних закладів, виникло декілька осередків горіння. Співробітники ДСНС евакуювали людей в безпечне місце та проводили гасіння, коли надійшла інформація про загрозу повторного удару;
- цього разу, вороже влучання було поряд з епіцентром події між двома п’ятиповерховими житловими будинками. Співробітники ДСНС встигли відійти. Згодом з пошкоджених житлових будинків евакуювали мешканців та ліквідували осередки горіння.
На місце удару залучалась спеціальна техніка для проведення висотних робіт.
За попередньою інформацією, внаслідок російських ударів загалом загинули восьмеро людей, ще 11 було травмовано.
Рятувально-пошукові роботи завершено. Вдалось евакуювати 122 людини. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, — зазначили у відомстві.
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