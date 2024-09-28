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Ракурс
Наслідки російського повітряного удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

У Сумах зросла кількість жертв російського удару по медзакладу (ФОТО, ВІДЕО)

28 вер 2024, 13:23
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У Сумах зросла кількість жертв повітряного удару, завданого рашистами по медзакладу сьогодні, 28 вересня.


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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Наразі встановлено, що загинуло 9 людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості, — зазначили в ОВА.

У поліції Сумської області повідомляють, що сьогодні внаслідок атаки ворога під час несення служби загинув начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області полковник поліції Ігор Поладич.

Більше 20 років свого життя Ігор присвятив службі в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до останнього подиху виконував свої професійні обов’язки. Йому було лише 43 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька — син та донька, без сина — мати, — зазначили у поліції.

Ігор Поладич, фото: Поліція Сумської області

Наслідки російського повітряного удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, рашисти сьогодні близько 07.35 вдарили «Шахедом» по медзакладу у Сумах. Поліцейські та рятувальники, які прибули на місце події, розпочали евакуацію медперсоналу та пацієнтів, після чого — близько 8.25 — рашисти завдали повторного удару.

Джерело: Ракурс


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