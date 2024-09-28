Ситуация в Запорожском направлении. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n199737-rossiyane-gotovyatsya-shturmovat-zaporojskoe-napravlenie-sily-oborony-uga.html

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Російські війська готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку.

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Окупанти готуються штурмувати позиції українських військ у районі Приютного. Розвідка встановила, що ворог тут накопичує особовий склад. Також нещодавно сюди доправили 25 багі, які противник використовує для проведення штурмів малими групами. Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин 28 вересня заявив в ефірі телемарафону.

Також він розповів, що росіяни накопичують особовий склад і на передових позиціях.

При цьому Волошин зазначив, що російські штурми не означають початок російського наступу, бо для цього ворогам потрібно більше сил та засобів. Однак штурмами ворог хоче покращити своє тактичне положення на цьому напрямку.

Нагадаємо, складна ситуація спостерігається у Вугледарі. Українські експерти вважають, що до виходу ЗСУ з цього міста на Донеччині залишились лічені дні, а можливо й тижні. Вони також вважають високою загрозу оточення українських сил у Вугледарі. А бійці 72-ї бригади СЗУ офіційно спростували свій вихід із міста, про який раніше писали деякі ЗМІ.