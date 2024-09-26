Вихід ЗСУ з Вугледара - питання найближчого часу, - співзасновник Deep State

https://racurs.ua/ua/n199672-vyhid-zsu-z-vugledara-pytannya-nayblyjchogo-chasu-spivzasnovnyk-deep-state.html

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До виходу ЗСУ з Вугледара на Донеччині залишились лічені дні, може тижні.

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Так вважає співзасновник проєкту Deep State Руслан Микула. В етері Радіо Свобода Микула називає високою загрозу оточення українських сил у Вугледарі, але стверджує, що команди на відхід із міста досі немає.

Бійці намагаються утримати, навіть летять бойові розпорядження на відновлення позицій, що за нинішніх умов абсолютно неможливо. Ті, хто їх надсилає хлопцям, не знаю, чим він думає.

Військовий журналіст Юрій Бутусов каже, що рішення про відхід з Вугледару можуть ухвалити безпосередньо командири, коли стане зрозуміло, що вести оборону вже неможливо, бо, каже, наказів про відхід вище командування не віддає наразі.

На його думку, проблем з обороною Вугледару в самої 72-ої ОМБр не було, утім, були проблеми з плануванням. У той же час Генштаб ЗСУ про напівоточення 72-ї бригади у місті не повідомляє.

Про те, що бригада почала вихід з міста, напередодні повідомив аналітик Forbes Девід Акс. Багато військових кореспондентів і аналітиків сходяться на думці, що росіянам вдасться окупувати місто.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников зауважує, що дивом буде, якщо український гарнізон протримається в місті до кінця тижня.

72-ї бригада офіційно спростувала свій вихід із Вугледара на Донеччині, про який раніше писали деякі ЗМІ.