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Ракурс
Литва передала Украине новую военную помощь. Фото: Минобороны Литвы

Литва передала Украине новую военную помощь (ФОТО)

28 сен 2024, 18:18
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Литва передала Україні нову військову допомогу.


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Литовський уряд сьогодні, 28 вересня, оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги. Українській армії відправили боєприпаси, ноутбуки, логістичне обладнання тощо. Про це Міністерство оборони Литви повідомило в соціальній мережі X.

Наша підтримка непохитна, наша рішучість чітка: Україна переможе, бо свобода завжди перемагає. Разом до перемоги, — наголосили в литовському оборонному відомстві.

Литва передала Україні нову військову допомогу. Фото: Міноборони Литви

Литва передала Україні нову військову допомогу. Фото: Міноборони Литви

Нагадаємо, 26 вересня Пентагон заявив, що США передадуть Україні озброєння вартістю 2,4 млрд дол. Цей пакет військової допомоги дозволить надати Україні додаткову протиповітряну оборону, безпілотники та боєприпаси класу «повітря-земля», а також зміцнить оборонну промислову базу України.

Источник: Ракурс


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