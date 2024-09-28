Повторный удар «Шахеда» по больнице в Сумах попал на видео. Скриншот

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Ракурс

Російська армія 28 вересня двічі атакувала «Шахедами» лікарню в Сумах.

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Обстріл завдав значних руйнувань та пошкоджень будівлям медичних закладів, виникло декілька пожеж. Після евакуації людей з лікарні, коли рятувальники боролися з вогнем, надійшла інформація про загрозу повторного удару. Співробітники ДСНС встигли відійти. Про це Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Сумській області повідомило у Facebook.

Другий ворожий БпЛА влучив поряд з епіцентром події між двома п’ятиповерховими житловими будинками. З пошкоджених житлових будинків евакуювали мешканців та ліквідували осередки горіння.

ДСНС залучила спецтехніку для проведення висотних робіт. Досі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Тим часом у Сумській обласній військовій адміністрації поінформували, що кількість загиблих внаслідок російського удару по лікарні у Сумах зросла до 10 осіб.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Госпіталізовано 15 осіб, з яких п’ятеро перебувають у важкому стані. Семеро постраждалих отримують амбулаторне лікування. Пацієнтів лікарні, яка була атакована росіянами, евакуювали в інші медзаклади.

Рятувальники опублікували відео повторного удару «Шахеда».

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти спрямували ударні БпЛА типу «Шахед» по лікарні в Сумах. На момент вибухів у медзакладі перебували 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників лікарні. Загарбники атакували двічі — другий удар було завдано тоді, коли рятувальники та поліцейські надавали допомогу та евакуйовували хворих.