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Ночью под ударами КАБами были многоэтажки Запорожья
Ночью под ударами КАБами были многоэтажки Запорожья (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n199749-nochu-pod-udarami-kabami-byli-mnogoetajki-zaporojya-foto-video.htmlРакурс
Уночі російські війська атакували місто Запоріжжя керованими авіабомбами.
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Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки, — повідомляє голова ОВА Іван Федоров.
Попередньо, щонайменше п’ятеро поранених. Під завалами можуть бути люди.
У ДСНС заявили, що ворог завдав одного з наймасованіших авіаційних ударів по Запоріжжю.
Сталося декілька загоряннь. Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.
Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.
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