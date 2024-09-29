Ночью под ударами КАБами были многоэтажки Запорожья

https://racurs.ua/n199749-nochu-pod-udarami-kabami-byli-mnogoetajki-zaporojya-foto-video.html

Ракурс

Уночі російські війська атакували місто Запоріжжя керованими авіабомбами.

.

Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки, — повідомляє голова ОВА Іван Федоров.

Попередньо, щонайменше п’ятеро поранених. Під завалами можуть бути люди.

У ДСНС заявили, що ворог завдав одного з наймасованіших авіаційних ударів по Запоріжжю.

Сталося декілька загоряннь. Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.

Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.