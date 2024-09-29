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Уночі під ударами КАБами були багатоповерхівки Запоріжжя
Уночі під ударами КАБами були багатоповерхівки Запоріжжя (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199749-unochi-pid-udaramy-kabamy-buly-bagatopoverhivky-zaporijjya-foto-video.htmlРакурс
Уночі російські війська атакували місто Запоріжжя керованими авіабомбами.
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Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки, — повідомляє голова ОВА Іван Федоров.
Попередньо, щонайменше п’ятеро поранених. Під завалами можуть бути люди.
У ДСНС заявили, що ворог завдав одного з наймасованіших авіаційних ударів по Запоріжжю.
Сталося декілька загоряннь. Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінкаю
Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.