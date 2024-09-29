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Ракурс
Уночі під ударами КАБами були багатоповерхівки Запоріжжя

Уночі під ударами КАБами були багатоповерхівки Запоріжжя (ФОТО, ВІДЕО)

29 вер 2024, 08:14
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Уночі російські війська атакували місто Запоріжжя керованими авіабомбами.


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Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки, — повідомляє голова ОВА Іван Федоров.

Попередньо, щонайменше п’ятеро поранених. Під завалами можуть бути люди.

У ДСНС заявили, що ворог завдав одного з наймасованіших авіаційних ударів по Запоріжжю.

Сталося декілька загоряннь. Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінкаю

Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.

Джерело: Ракурс


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