Число пострадавших в Запорожье возросло - поврежден вокзал, многоэтажка разрушена с первого по четвертые этажи

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Ракурс

Кількість постраждалих зросла до 13 людей, серед них — 17-річний хлопець.

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Одна з багатоповерхівок зруйнована з першого по четверті поверхи. Також частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок, іще 10 пошкоджені. Рятувальники закінчили пошуково-рятувальні роботи. Наразі ліквідували загоряння 9 автомобілів, газопроводу та 5 гаражів площею 300 кв. м.

Під час атаки росіяни також пошкодили залізничну станцію Запоріжжя-1. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. Рейси прибуватимуть до станції Запоріжжя-2, також це стосується і зворотних маршрутів. До цієї станції пасажирів підвозитимуть трансферними автобусами.

Пошкоджено будівлю та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино, повідомили в «Укрзалізниці».

З міркувань безпеки поїзди № 37 Київ — Запоріжжя-1 та № 85 Львів — Запоріжжя-1 мали прийняти на станцію Запоріжжя-2. Поїзд № 128 Запоріжжя-1 — Львів відправили зі станції Запоріжжя-2.

Реакція президента

Російський удар по Запоріжжю сьогодні — авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці, — прокоментував новий удар Володимир Зеленський.

Загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.

Я дякую всім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Зараз ще триває розбір завалів, — додав президент.

Загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 «шахедів» і понад 40 ракет. Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу — єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на росію за війну.