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Саед Хасан Насралла, фото: Pars Today
Тело убитого авиаударом лидера «Хезболлы» нашли в Ливане — СМИhttps://racurs.ua/n199767-telo-ubitogo-aviaudarom-lidera-hezbolly-nashli-v-livane-smi.htmlРакурс
Тіло лідера «Хезболли» Саєда Хасана Насралли було знайдено на місці нещодавньої повітряної атаки ізраїльської авіації на південне передмістя Бейрута.
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Про це сьогодні, 29 вересня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у службах безпеки та медичних колах.
Зазначається, що тіло Насралли неушкоджене.
Хоча в суботній заяві «Хезболли», яка підтвердила смерть Насралли, не було сказано, як саме він був убитий і коли відбудеться його похорон, обидва джерела повідомили, що на його тілі не було прямих поранень і що причиною смерті стала тупа травма від сили вибуху, — зазначає агентство.
Джерело: Reuters
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