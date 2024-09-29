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Саєд Хасан Насралла, фото: Pars Today
Тіло вбитого авіаударом лідера «Хезболли» знайшли у Лівані — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n199767-tilo-vbytogo-aviaudarom-lidera-hezbolly-znayshly-u-livani-zmi.htmlРакурс
Тіло лідера «Хезболли» Саєда Хасана Насралли було знайдено на місці нещодавньої повітряної атаки ізраїльської авіації на південне передмістя Бейрута.
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Про це сьогодні, 29 вересня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у службах безпеки та медичних колах.
Зазначається, що тіло Насралли неушкоджене.
Хоча в суботній заяві «Хезболли», яка підтвердила смерть Насралли, не було сказано, як саме він був убитий і коли відбудеться його похорон, обидва джерела повідомили, що на його тілі не було прямих поранень і що причиною смерті стала тупа травма від сили вибуху, — зазначає агентство.
Джерело: Reuters
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