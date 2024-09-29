Тіло лідера «Хезболли» Саєда Хасана Насралли було знайдено на місці нещодавньої повітряної атаки ізраїльської авіації на південне передмістя Бейрута.

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Про це сьогодні, 29 вересня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у службах безпеки та медичних колах.

Зазначається, що тіло Насралли неушкоджене.

Хоча в суботній заяві «Хезболли», яка підтвердила смерть Насралли, не було сказано, як саме він був убитий і коли відбудеться його похорон, обидва джерела повідомили, що на його тілі не було прямих поранень і що причиною смерті стала тупа травма від сили вибуху, — зазначає агентство.