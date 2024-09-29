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В Украине 30 сентября не ожидаются отключения электроэнергии
Отключения электроэнергии 30 сентября не прогнозируются — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n199772-otklucheniya-elektroenergii-30-sentyabrya-ne-prognoziruutsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 30 вересня, не планується застосувань графіків обмеження споживання електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Завтра, у ПОНЕДІЛОК, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначають у компанії.
Водночас українців закликають за можливості користуватися потужними електроприладами вдень — з 10.00 до 16.00.
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