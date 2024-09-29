Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине 30 сентября не ожидаются отключения электроэнергии

Отключения электроэнергии 30 сентября не прогнозируются — Укрэнерго

29 сен 2024, 19:36
999

В Україні завтра, 30 вересня, не планується застосувань графіків обмеження споживання електроенергії.


.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, у ПОНЕДІЛОК, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначають у компанії.

Водночас українців закликають за можливості користуватися потужними електроприладами вдень — з 10.00 до 16.00.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров