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Ракурс
В Україні 30 вересня не очікуються відключення електроенергії

Відключення електроенергії 30 вересня не прогнозуються — Укренерго

29 вер 2024, 19:36
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В Україні завтра, 30 вересня, не планується застосувань графіків обмеження споживання електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, у ПОНЕДІЛОК, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначають у компанії.

Водночас українців закликають за можливості користуватися потужними електроприладами вдень — з 10.00 до 16.00.

Джерело: Ракурс


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