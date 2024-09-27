На Харківщині потрібно розмінувати тисячі кілометрів повітряних ліній електропередачі

https://racurs.ua/ua/n199714-7-tys-kilometriv-liniy-elektroperedachi-potribno-rozminuvaly-na-harkivschyni-oblenergo.html

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На Харківщині наразі у 16 ОТГ необхідно виконати заходи з розмінування близько 6 тис. 987 км замінованих повітряних ліній електропередачі.

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За останні два місяці розмінували 120 км. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомила прес-служба «Харківобленерго».

На сьогодні без електрики на Харківщині залишається близько 100 населених пунктів із загальною кількістю 43 тис. споживачів — переважно у прикордонних, прифронтових ареалах. Головна проблема — розмінування там проводити не можна, бо саме ці локації піддають постійним обстрілам з боку агресора, — наголошують у компанії.

Жителів прифронтових регіонів закликають з розумінням ставитися до випадків, коли електрику не можна відновити з огляду на бойові дії поблизу населених пунктів, де вони мешкають — у такому разі в селах, поряд з якими точаться бої, найкращим рішенням було б евакуюватися до більш безпечних районів.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок підриву на мінах агресора загинули троє співробітників «Харківобленерго», ще 12 отримали поранення.