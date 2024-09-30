ЦАХАЛ ударил по центру Бейрута. Фото:

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Армія оборони Ізраїлю атакувала центр Бейрута.

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Удари припали на район Кола — БпЛА атакував квартиру в центральному районі Кола, яка належала членам ліванського ісламістського угруповання «Аль-Джамаа аль-Ісламія» також відомому як «Ісламська група», які є союзниками «Хезболли». Про це повідомили CNN, Reuters, AFP та Asociated Press.

Загинули троє членів «Народного фронту визволення Палестини». В угрупованні заявили, що жертвами атаки стали начальник служби військової безпеки Мохаммад Абдель-Аал, військовий командир Імад Одех і Абдельрахман Абдель-Аал.

Зазначається, що це перший удар, який стався в межах Бейрута під час нинішньої ескалації. Перед цим ЦАХАЛ атакував переважно південну околицю ліванської столиці, де розташовані об'єкти «Хезболли», та інші райони Лівану.

Як відомо, «Народний фронт визволення Палестини» — це воєнізована організація, яка виступає за створення незалежної Палестини. Вона визнана терористичною організацією в США, Канаді, Євросоюзі, Великій Британії та Ізраїлі.

Нагадаємо, 28 вересня Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ще одного ватажка «Хезболли» Набіля Каука, який був командиром «превентивного підрозділу безпеки» й високопоставленим членом центральної ради терористичного угрупування.

Джерела: CNN, Reuters, AFP, Asociated Press