ПВО сбила 67 российских «Шахедов» в 11 областях. Фото:

https://racurs.ua/n199780-rf-massirovanno-atakovala-ukrainu-shahedami-pvo-rabotala-v-11-oblastyah.html

Ракурс

Масовану російську атаку з повітря відбивали українські захисники.

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У ніч на 30 вересня ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Ворог запускав з окупованого Криму балістичну ракету «Іскандер-М», із окупованого Запоріжжя КАР Х-59/69, протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря та 73 «Шахеди» із районів Курська, Єйська, Орла. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України. ППО працювала «у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Захисникам неба вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 дронів-камікадзе типу «Shahed.

У Повітряних силах заявили, що один «Шахед» полетів у напрямку Білорусі, а ще три були локаційно втрачені у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. На момент публікації новини один БпЛА залишався в повітряному просторі України, тривала бойова робота.

Нагадаємо, рф п’ять годин атакувала Київ ударними безпілотниками типу Shahed. На столицю баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків. ППО знищила всі ворожі БпЛА, які загрожували місту.