Російські «Шахеди» упродовж п’яти годин атакували Київ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199778-rosiyski-shahedy-uprodovj-p-yaty-godyn-atakuvaly-kyyiv.html

Ракурс

росія п’ять годин атакувала Київ ударними безпілотниками типу Shahed.

.

На столицю баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у Києваі тривала понад п’ять годин. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Зазначається, що українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі БпЛА, які загрожували місту. Попередньо, в Києві без руйнувань та потерпілих.

Знову наполегливо прошу киян і гостей міста — будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги — прямуйте до укриття! Бережіть себе! — наголосили в КМВА.

Нагадаємо, російські окупанти спрямували ударні БпЛА типу «Шахед» по лікарні в Сумах. На момент вибухів у медзакладі перебували десятки пацієнтів та 38 працівників лікарні. Загарбники атакували двічі — другий удар було завдано тоді, коли рятувальники та поліцейські надавали допомогу та евакуйовували хворих.

Жертвами обстрілу стали 10 осіб, 22 особи дістали поранення.