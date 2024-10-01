Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские захватчики потеряли уже более 654 тыс. человек, фото: «Эхо Кавказа»
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 370 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199811-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-370-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 654 тис. 430 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1370 осіб. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 883 танки;
- 17 тис. 547 бойових броньованих машин;
- 18 тис. 855 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 204 одиниці РСЗВ;
- 963 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 16 тис. 322 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 613 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 25 тис. 621 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 314 одиниць спеціальної техніки.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...