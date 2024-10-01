Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники втратили вже понад 654 тис. осіб, фото: «Эхо Кавказа»

Російська армія за добу втратила 1 тис. 370 осіб (ІНФОГРАФІКА)

1 жов 2024, 09:02
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 654 тис. 430 осіб.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1370 осіб. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 883 танки;
  • 17 тис. 547 бойових броньованих машин;
  • 18 тис. 855 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 204 одиниці РСЗВ;
  • 963 одиниці засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 16 тис. 322 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 613 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 25 тис. 621 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 314 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів