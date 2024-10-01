россия атаковала подстанцию и обесточила линию питания ЗАЭС — Минэнергоhttps://racurs.ua/n199816-rossiya-atakovala-podstanciu-i-obestochila-liniu-pitaniya-zaes-minenergo.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили черговий акт ядерного тероризму — атакували підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої Запорізької АЕС.
Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.
Внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту, — наголошують у відомстві.
Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.
Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України, — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.