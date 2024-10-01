Рашисти знеструмили Запорізьку АЕС, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n199816-rosiya-atakuvala-pidstanciu-i-znestrumyla-liniu-jyvlennya-zaes-minenergo.html

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Російські загарбники здійснили черговий акт ядерного тероризму — атакували підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої Запорізької АЕС.

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Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту, — наголошують у відомстві.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.