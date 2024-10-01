К сети после ремонта присоединили один из блоков АЭС

https://racurs.ua/n199823-energoblok-aes-na-12-dney-ranshe-podkluchili-k-energoseti-ukrainy-energoatom.html

Ракурс

«Енергоатом» сьогодні, 1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту, успішно під'єднав до енергомережі енергоблок однієї з АЕС.

.

Це відбулося на 12 днів раніше запланованого терміну, повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Наразі триває набір потужності. Після виходу блоку на повну потужність українська енергосистема зміцниться на 1000 МВт.

Зазначається, що в «Енергоатомі» планують до початку опалювального сезону перезавантажити українські енергоблоки свіжим ядерним паливом та підготувати їх до проходження осінньо-зимового періоду.