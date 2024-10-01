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Ракурс
До енергомережі після ремонту приєднали один з блоків АЕС

Енергоблок АЕС на 12 днів раніше під'єднали до енергомережі України — Енергоатом

1 жов 2024, 15:07
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«Енергоатом» сьогодні, 1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту, успішно під'єднав до енергомережі енергоблок однієї з АЕС.


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Це відбулося на 12 днів раніше запланованого терміну, повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Наразі триває набір потужності. Після виходу блоку на повну потужність українська енергосистема зміцниться на 1000 МВт.

Зазначається, що в «Енергоатомі» планують до початку опалювального сезону перезавантажити українські енергоблоки свіжим ядерним паливом та підготувати їх до проходження осінньо-зимового періоду.

Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку ОЗП всі дев’ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців, — зазначив очільник «Енергоатому» Петро Котін.

Джерело: Ракурс


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