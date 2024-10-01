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Командирам воинских частей разрешили лично отбирать бойцов, фото: «Советы юриста»

Кабмин разрешил командирам воинских частей лично отбирать бойцов — Умеров

1 окт 2024, 15:25
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Командири військових частин тепер можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення.


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Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Про це сьогодні, 1 жовтня, на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь, — наголосив Умєров. — Переконаний, що ця система допоможе нам ще потужніше протистояти російській агресії, об'єднуючи патріотичну мотивацію захисників та захисниць з нагальними потребами фронту.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що Кабмін сьогодні вніс такі зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації:

  • надається право командиру військової частини надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби;
  • надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом;
  • Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних.

Источник: Ракурс


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