Командирам військових частин дозволили особисто відбирати бійців, фото: «Поради юриста»

https://racurs.ua/ua/n199824-kabmin-dozvolyv-komandyram-viyskovyh-chastyn-osobysto-vidbyraty-biyciv-umierov.html

Ракурс

Командири військових частин тепер можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення.

.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Про це сьогодні, 1 жовтня, на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь, — наголосив Умєров. — Переконаний, що ця система допоможе нам ще потужніше протистояти російській агресії, об'єднуючи патріотичну мотивацію захисників та захисниць з нагальними потребами фронту.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що Кабмін сьогодні вніс такі зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації: