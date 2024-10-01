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Военнообязанные и добровольцы смогут сами выбирать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК
Военнообязанные и добровольцы смогут сами выбирать воинскую часть для службыhttps://racurs.ua/n199825-voennoobyazannye-i-dobrovolcy-smogut-sami-vybirat-voinskuu-chast-dlya-slujby.htmlРакурс
Військовозобовʼязані та добровольці зможуть самі обирати військову частину для служби без звернення до ТЦК.
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Перелік таких військових частин визначатиме Генштаб ЗСУ.
Командири військових частин отримують повноваження: видавати направлення на ВЛК та комплектувати бойові частини добровольцями, повідомило Міноборони України.
Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони, — сказав міністр оборони Рустем Умєров.
За словами міністра, командири військових частин отримують такі повноваження:
- видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;
- комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.
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