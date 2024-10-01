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Ракурс
Военнообязанные и добровольцы смогут сами выбирать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК

Военнообязанные и добровольцы смогут сами выбирать воинскую часть для службы

1 окт 2024, 15:44
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Військовозобовʼязані та добровольці зможуть самі обирати військову частину для служби без звернення до ТЦК.


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Перелік таких військових частин визначатиме Генштаб ЗСУ.

Командири військових частин отримують повноваження: видавати направлення на ВЛК та комплектувати бойові частини добровольцями, повідомило Міноборони України.

Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони, — сказав міністр оборони Рустем Умєров.

За словами міністра, командири військових частин отримують такі повноваження:

  • ⁠видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;
  • комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

Источник: Ракурс


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