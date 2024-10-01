Оккупанты уже находятся почти в центре Угледара

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Ракурс

Російські війська вже перебувають майже в центрі Вугледара, що на Донеччині. Тривають бої. Моніторинговий проєкт DeepState повідомив зранку 1 жовтня, що росіяни увійшли у Вугледар із заходу та півдня.

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Російські «воєнкори» публікують кадри з армією рф у центрі Вугледара. Місто повністю зруйноване

У російських провоєнних телеграм-каналах з’явилося одразу кілька відеозаписів, на яких військовослужбовці російських нацистів зображені з прапорами на дахах кількох будівель у центрі стратегічно важливого міста у Донецькій області.

Confirmed. Russia has fully occupied Vuhledar. Russian units from the 36th Separate Guards Motor Rifle Brigade raised their flag over the Vuhledar City Council. Ukrainian forces have withdrawn to Bohoyavlenka, north of Vuhledar. pic.twitter.com/q2OZueh9Gc — NOELREPORTS �� �� (@NOELreports) October 1, 2024

Голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у вівторок повідомив, що в центрі Вугледара тривають бої.

Уже зараз ворог перебуває майже в центрі міста, і тому дуже важко потрапити і органам влади, і підрозділам поліції до цих людей, які залишилися в місті, — сказав Філашкін в ефірі українського телебачення (цитата за виданням «Українська правда»).

Судячи з даних українського OSINT-проєкту Depp State, місто з трьох боків оточене російськими військами, які зайшли на його західні та південні околиці.

Z-канали публікують кадри, на яких, за даними авторів, російські військові помітні одразу в кількох районах центру Вугледара. Журналісти агентства Reuters встановили, що принаймні одне таке відео відповідає тому, який вигляд мають вулиці міста.

Тим часом американська компанія Planet Labs, яка займається супутниковою зйомкою Землі, опублікувала фотографії Вугледара, зроблені в різні роки, які демонструють масштаби руйнувань у місті.

Якщо на знімку 2019 року у Вугледарі видно будинки і міські квартали, то на фотографіях, зроблених 29 вересня 2024 року, можна розрізнити лише остови будинків і випалену землю.

Вугледар — зовсім невелике місто, в якому, за даними перепису населення 2001 року, мешкало близько 17 тис. осіб. Його розміри становлять трохи більше ніж кілометр із заходу на схід і трохи більше ніж півтора кілометра «навскоси», уздовж траси по південному краю.

Місто має стратегічне значення, оскільки воно розташоване на пагорбі та на стику двох фронтів — Східного в Донецькій області та Південного в Запорізькій.

За 18 км на схід від міста проходять залізничні колії, якими російська армія може перекидати війська і техніку лінією Донецьк-Волноваха і далі на південь.

З Вугледара евакуювали всіх дітей: там досі залишається 107 людей, заявив голова Донецької ОВА. За словами Філашкіна, бої відбуваються в межах міста, тому завозити гуманітарну допомогу майже неможливо.