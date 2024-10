Окупанти вже перебувають майже в центрі Вугледара

Російські війська вже перебувають майже в центрі Вугледара, що на Донеччині. Тривають бої. Моніторинговий проєкт DeepState повідомив зранку 1 жовтня, що росіяни увійшли у Вугледар із заходу та півдня.

.

Російські «воєнкори» публікують кадри з армією рф у центрі Вугледара. Місто повністю зруйноване

У російських провоєнних телеграм-каналах з’явилося одразу кілька відеозаписів, на яких військовослужбовці російських нацистів зображені з прапорами на дахах кількох будівель у центрі стратегічно важливого міста у Донецькій області.

Confirmed. Russia has fully occupied Vuhledar. Russian units from the 36th Separate Guards Motor Rifle Brigade raised their flag over the Vuhledar City Council. Ukrainian forces have withdrawn to Bohoyavlenka, north of Vuhledar. pic.twitter.com/q2OZueh9Gc