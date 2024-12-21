росія перекидає військову техніку на Курахівський напрямок

https://racurs.ua/ua/n202382-rosiya-perekydaie-viyskovu-tehniku-na-kurahivskyy-napryamok-foto-video.html

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росія перекидає військову техніку на Курахівський напрямок.

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Партизани руху «Атеш» на трасі М-4 зафіксували рух колони важкої бойової техніки у напрямку Ростова-на-Дону. У складі колони були помічені танки Т-72, ​​БМП-2 та МТЛБ.