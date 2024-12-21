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Ракурс
росія перекидає військову техніку на Курахівський напрямок

росія перекидає військову техніку на Курахівський напрямок (ФОТО, ВІДЕО)

21 гру 2024, 16:21
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росія перекидає військову техніку на Курахівський напрямок.


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Партизани руху «Атеш» на трасі М-4 зафіксували рух колони важкої бойової техніки у напрямку Ростова-на-Дону. У складі колони були помічені танки Т-72, ​​БМП-2 та МТЛБ.

Окупанти перекидають усі доступні ресурси до Донецької області, де продовжують зазнавати катастрофічних втрат. А російські військовослужбовці, опозиційно налаштовані до путінського режиму, свідомо саботують накази свого командування, — додали в «Атеш».

Джерело: Ракурс


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