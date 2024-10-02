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Ракурс
В румынском пограничье поднимали истребители из-за «шахедной» атаки россиян по Одесской области

В румынском пограничье поднимали истребители из-за «шахедной» атаки россиян по Одесской области

2 окт 2024, 13:44
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Цієї ночі у румунському прикордонні над Дунаєм підіймали винищувачі через БПЛА-атаку зс рф по Одещині.


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Там також була оголошена повітряна тривога.

Румунське Міноборони поінформувало, що для спостереження підняли два іспанських винищувачі F-18, які базуються на повітряній базі у Румунії, та два румунських F-16, проте системи спостереження не зафіксували потрапляння «шахедів» у повітряний простір Румунії.

«Ракурс» писав про атаку на припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. Росіяни на світанку атакували Одещину дронами. На місці вникла пожежа, її вже загасили. Двоє постраждалих — водії вантажівок, вони у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Один з них — громадянин Туреччини.

Источник: Ракурс


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